Ученые: 22 января вокруг Солнца соберется уникальный парад планет

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

К 22 января около Солнца соберется полный парад из всех трех ближайших к Земле планет — Меркурия, Венеры и Марса. Следующее такое схождение небесных тел случится только в сентябре 2038 года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Венера и Марс уже подошли к Солнцу, образовав в прошедшее Рождество уникальное в масштабах двух предстоящих веков соединение, и сейчас расходятся. Венера уходит налево, а Марс направо от Солнца», — отметили ученые.

К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб или крест, с размером стороны в 2–3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться. Первой, еще до конца января, от Солнца отойдет самая быстрая планета — Меркурий. В течение февраля удалятся сначала Венера, а затем и Марс.

«Следующее, гораздо более широкое (в пределах 10 градусов) схождение всех трех планет вблизи Солнца случится только в сентябре 2038 года. Ожидающееся же сейчас их сближение на угол около 3 градусов, да еще и с образованием такой симметричной конфигурации почти наверняка является уникальным как минимум в текущем столетии», — подчеркнули в ИКИ РАН.

В декабре международная группа астрофизиков изучила атмосферу газового гиганта PSR J2322-2650b ― самой вытянутой планеты из известных. Газовый гигант находится более чем в 2000 световых лет от Земли и вращается вокруг пульсара ― сверхплотной звезды, оставшейся после вспышки сверхновой. Выяснилось, что на планете почти нет водорода, кислорода и азота — элементов, обычных для других планет, включая газовые гиганты. Вместо этого атмосфера объекта состоит в основном из гелия и молекулярного углерода.  

