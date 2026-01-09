По сюжету первой части убийцы настигают Майю и ее возлюбленного Райана, когда те арендовали дом в маленьком городке. В «Незнакомцах 2» маньяки в масках нашли героиню в больнице. В финале между девушкой и Красоткой завязалась драка, после которой Красотка погибла. Судя по трейлеру, в третьей части Майю вынудят стать новой Красоткой.