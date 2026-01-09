Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии

Фото: «Плюшки»/YouTube

Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) стал самой популярной персоной в русской Википедии. Рэпер обошел в рейтинге президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, свидетельствуют данные годового рейтинга просмотров страниц энциклопедии.

По итогам 2025 года, Паша Техник набрал 3,77 млн просмотров на своей странице в Википедии. На второй строчке расположился Владимир Путин ― про него за год прочитали 3,71 млн человек.

В топ-3 популярных личностей вошел и Тигран Кеосаян, он набрал 3,45 млн просмотров. Следом за ним идет президент США Дональд Трамп, у которого 3,38 млн просмотров. Замыкает пятерку самых популярных персон русской Википедии Екатерина Мизулина ― на ее странице 3,14 млн просмотров.

Двух человек из этой подборки уже нет в живых. Паша Техник скончался в тайской больнице 4 апреля после более недели в искусственной коме. В свидетельстве о смерти причиной названа легочная инфекция. Бывшая жена артиста Ева Карицкая считает, что Паша Техник погиб из‑за действий нелегальных «капельников». 

Теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября. С начала января 2025 года он находился в коме.

Ранее «Википедия» объявила самые читаемые статьи в 2025 году. Оказалось, что чаще всего пользователи в ушедшем году читали о политиках, фильмах и сериалах. Самая читаемая статья в англоязычной «Википедии» в 2025 году была посвящена Чарли Кирку — американскому политическому активисту, которого убили в сентябре на организованных им университетских дебатах.

