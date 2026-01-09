В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов

Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
Ученые: 22 января вокруг Солнца соберется уникальный парад планет
Вышел трейлер финальной части хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках. Премьера — 6 февраля
Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии
На Bad Bunny подала в суд девушка. Она утверждает, что ее голос использовали в песнях без разрешения
Алан Камминг признался, что из‑за него Педро Паскаль повредил шею во время съемок новых «Мстителей»
В Калифорнии медведя смогли «выселить» из жилого дома только спустя 37 дней
Бруно Марс отправится в тур впервые после 10-летнего перерыва в сольной карьере
Сериал «Больница Питт» продлили на третий сезон
«Я не был таким худым со школы»: Мэтт Деймон сбросил 12 килограмм ради съемок в «Одиссее»
Якудза преследуют Джейсона Момоа и Дейва Баутисту в трейлере «Опасного дуэта»
Актриса Кэти Люн столкнулась с расизмом и травлей из‑за роли Чжоу Чанг в «Гарри Поттере»
Кэтрин Хан может сыграть матушку Готель в игровой адаптации «Рапунцель»
Джулия Робертс хотела отказаться от роли в «Ноттинг-Хилле». Идея показалась ей «чертовски глупой»
На японской ж/д станции Киси выбрали новую кошку-начальницу
Со стабильным доходом, подтянутый и старше по возрасту: россияне назвали идеального партнера
Самой дорогой покупкой на Wildberries в 2025 году стала квартира за 11 млн рублей
В Германии десятки овец захватили супермаркет
Логан Пол выставил на аукцион самую дорогую коллекционную карточку Pokémon
На Москву надвигается снежный буран. За сутки выпадет больше половины месячной нормы осадков
Фанаты «Очень странных дел», ожидавшие выхода секретного финала шоу, сломали Netflix
Хелена Бонэм-Картер и Мартин Фриман появились в трейлере детектива «Тайна семи циферблатов»
Уилл Арнетт заменит Дэвида Харбора в актерском составе фильма «Behemoth!» Тони Гилроя
Netflix раскрыл дату выхода второго сезона «Грызни»
В Великобритании начал действовать запрет на рекламу вредной пищи на телевидении до 21.00
У Эрмитажа образовалась длинная очередь из‑за бесплатного входа в честь Рождества
Netflix опубликовал тизерный ролик с будущими фильмами и сериалами
В России стали реже совершать кражи

В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов

Фото: Anastasia Zhenina/Unsplash

Все 610 алкомаркетов Вологодской области закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат после введения ограничений на торговлю алкоголем в регионе. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, понятия «алкомаркет» на территории региона больше не существует. Так, все магазины сети «Бристоль» переименованы в «Б-продукты». Алкоголь в торговых точках составит только 20% ассортимента и будет представлен в отдельных залах. Филимонов добавил, что сеть магазинов «Красное&Белое» уже больше 6 месяцев не торгует спиртным и приобретает новые вывески.

«Региональные алкомаркеты перепрофилированы полностью. Сеть „Северный градус“ работает под названием „Каждая покупка в радость“ на всей территории Вологодской области. За последнюю неделю этот процесс завершен в 10 оставшихся магазинах», — написал губернатор. Он отметил, что также уже закрыты или перепрофилированы в формат кафе 75 наливаек из 125.

С 1 марта этого года розничная продажа алкоголя разрешена в Вологодской области с 12.00 до 14.00 по московскому времени по будням. Ограничения не действуют в заведениях общепита с соответствующей лицензией, а также повсеместно в выходные и праздничные дни: новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный женский день и День Победы.

