В Калифорнии медведя смогли «выселить» из жилого дома только спустя 37 дней

Фото: byrdyak/Freepik

Житель Калифорнии жил с медведем в подвале дома 37 дней. Животное смогли выгнать с помощью винтовки для пейнтбола, сообщает New York Post.

Черный медведь весом в 225 килограмм поселился в доме жителя Альтадины Кена Джонсона 30 ноября. Как отмечается в статье, этот «невыносимый» сосед испортил Джонсону Рождество и несколько недель держал его в напряжении.

Изначально мужчине обещал помочь Департамент рыболовства и дикой природы Калифорнии. Специалисты установили ловушку, наполненной сардинами, жареной курицей, креветками, арахисовым маслом и яблоками. Однако в нее угодил другой медведь меньшего размера.

Затем медведя попытались прогнать гудками, но и это не помогло. После ряда неудач Джонсону позвонили и заявили, что не могут ничем ему помочь. Житель США пригрозил подать в суд на Департамент из-за бездействия. Там же сообщили, что биологи все еще «полны решимости помочь владельцу дома и никогда не заявляли об обратном».

После этого Кен связался с «Медвежьей лигой» — группой из Лейк-Тахо, специализирующейся на экстренном отлове медведей. Те обстреляли логово животного пейнтбольными шариками, наполненными растительным маслом. Медведь убежал через 20 минут.

Джонсон рассказал, что быстро застелил подполье двумя слоями фанеры и мешками с песком, чтобы медведь больше никогда не вернулся. «Медвежья лига» также разместила перед подпольем электрический коврик, который бьет током, если на него наступить. Вещь пригодилась на следующий день, когда хищник вернулся. Получив разряд током, он упал, после чего убежал.

