Бруно Марс отправится в тур впервые после 10-летнего перерыва в сольной карьере

Американский певец Бруно Марс вернется к сольной карьере спустя 10 лет перерыва. Он анонсировал новый альбом «The Romantic» и гастрольный тур в его поддержку.
Пластинка выйдет 27 февраля. Марс уже показал первый сингл из альбома — песню «I Just Might». Клип на нее, снятый в духе 70-х, он срежиссировал совместно с Дэниелом Рамосом.
В апреле Марс начнет гастрольный тур. В планах артиста — выступить на стадионах Северной Америки, Европы и Великобритании. Билеты на концерты поступят в продажу 15 января, предзаказ станет доступен на день раньше.
Европейская часть тура стартует в июне с двух шоу в Париже. После этого Марс выступит в Берлине, Амстердаме, Мадриде, Милане, Лондоне. Завершатся гастроли 14 октября в Ванкувере.