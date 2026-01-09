Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики

Дом в лондонском боро Бромли, где вырос музыкант Дэвид Боуи, отреставрируют и откроют для публики. Об этом написал Hypebeast со ссылкой на фонд «Наследие Лондона».
Двухэтажному коттеджу на улице Плейстоу Гроув планируют придать облик, который был у него в 60-х — как раз в детские годы Боуи. В здании обустроят музей. Там также будут проводить мастер-классы для местной молодежи.
Реставрацией дома займется Джеффри Марш, сокуратор передвижной выставки «David Bowie Is». Она открылась в 2013 году в Музее Виктории и Альберта, а затем путешествовала по миру вплоть до 2018 года.
Концепция нового музея вдохновлена художественной лабораторией Боуи в Бекенхеме. Его центральным элементом станет крошечная спальня Боуи — место, где зародились его ранние музыкальные амбиции.
Дэвид Джонс (настоящее имя Боуи) родился в Лондоне в 1947 году. Он жил с родителями в Бромли с 1955 по 1967 год. В этот период будущая легенда сцены играл в футбол, начал посещать классы музыки и хореографии, стал покупать грампластинки с рок-н-ролльными композициями и увлекся игрой на укулеле, басе и фортепиано. В 1962 году Боуи сформировал свою первую группу, в 1967-м — выпустил первый альбом.