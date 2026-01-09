«Я не был таким худым со школы»: Мэтт Деймон сбросил 12 килограмм ради съемок в «Одиссее»

Мэтт Деймон при подготовке к роли главного героя поэмы Гомера в фильме Кристофера Нолана «Одиссея» сбросил 12 килограмм. Об этом актер рассказал в подкасте «New Heights», пишет Variety.
«Я был в отличной форме. Я сильно похудел. Нолан хотел, чтобы я был тощим, но сильным. Чтобы добиться этого, я перестал есть глютен. Раньше я весил в районе 84–91 килограмм, а во время съемок мой вес составлял около 76 килограмм. Я не был таким худым со времен старшей школы. Ради фильма я много тренировался и соблюдал строжайшую диету», — поделился Деймон. Из-за съемок он также отрастил длинную бороду.
«Одиссея» основана на поэме Гомэра, написанной в VIII веке до нашей эры. В центре сюжета ― царь Одиссей в исполнении Мэтта Деймона, который после Троянской войны пытается вернуться домой, сталкиваясь с мифическими существами и богами. Вместе с Деймоном на экране появятся Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие.
Релиз картины запланирован на 17 июля 2026 года. «Одиссея» станет первым фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. Еще за год до премьеры работа Нолана сумела заработать 1,5 млн долларов на предпродаже билетов, которые раскупили за несколько часов.
Новый фильм Кристофера Нолана сняли за шесть месяцев ― производство началось в феврале 2025 года. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в августе в Лос-Анджелесе.