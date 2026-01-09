На Москву надвигается снежный буран. За сутки выпадет больше половины месячной нормы осадков
В московских парках отметили все уличные мероприятия из‑за снегопада

Фото: Brian Jones/Unsplash

В московских парках отменили все уличные мероприятия из‑за сильного снегопада. Об этом сообщило агентство «Москва.

Несостоявшиеся события перенесут на другие дни. Тем не менее, горожанам все равно будет чем заняться на территории парков: на программу в помещениях на погода не повлияет.

Кроме того, катки продолжат работать по расписанию. В городе в текущем зимнем сезоне работают около сотни ледовых площадок. «Афиша Daily» выбрала из них 20 лучших.

На Центральную Россию 9 января обрушился балканский циклон «Фрэнсис». В Москве начались аномальные снегопады.

В Подмосковье местами могут впервые образоваться полуметровые сугробы. На дорогах ожидаются снежные заносы и накаты. В аэропортах столицы задержали и отменили из‑за непогоды уже более 200 рейсов.

