Якудза преследуют Джейсона Момоа и Дейва Баутисту в трейлере «Опасного дуэта»

Сото недавно рассказал в интервью, что динамика отношений между героями Момоа и Баутисты в «Опасном дуэте» отражает их реальные характеры. «Джейсон привносит в свои роли дикую, безумную, непредсказуемую сторону. А Дейв — дисциплинированную, методичную, постепенно нарастающую интенивность», — пояснил он.