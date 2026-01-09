Кэтрин Хан может сыграть матушку Готель в игровой адаптации «Рапунцель»

Американская актриса Кэтрин Хан, известная по сериалам «Это все Агата» и «ВандаВижн», претендует на роль матушки Готель в игровой адаптации мультфильма «Рапунцель». Об этом написал Deadline.
Готель — антагонист истории. По сюжету, она похитила Рапунцель, чтобы поддерживать свою молодость с помощью волшебных волос принцессы.
Ранее персонажа планировала сыграть Скарлетт Йоханссон. Она отказалась от участия в проекте из‑за занятости в «Бэтмене-2» и перезапуске «Изгоняющего дьявола».
Режиссером «Рапунцель» будет Майкл Грейси («Величайший шоумен»). Сценарий написала Дженнифер Кейтин Робинсон («Тор: Любовь и гром») по мотивам анимационной картины 2010 года. Роли принцессы и Флинна Райдера исполнят Тиган Крофт и Майло Манхайм.
Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» представил современную интерпретацию классической сказки братьев Гримм о принцессе, запертой в башне. Лента собрала в мировом прокате 592 млн долларов. После успешного релиза картины Disney создала короткометражный спин-офф «Рапунцель: Счастлива навсегда» и сериал «Рапунцель: Новая история».