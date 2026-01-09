Джулия Робертс хотела отказаться от роли в «Ноттинг Хилле». Идея показалась ей «чертовски глупой»

«Боже, я помню, как мой агент позвонил мне по поводу фильма «Ноттинг Хилл», и я подумала: «Ну, это звучит как самая глупая идея из всех фильмов, в которых я могла бы сняться. Я собираюсь сыграть самую большую кинозвезду в мире, и что я буду делать? А что потом произойдет? Это звучит чертовски глупо», — поделилась она.