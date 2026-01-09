Джулия Робертс хотела отказаться от роли в «Ноттинг Хилле». Идея показалась ей «чертовски глупой»

Американская актриса Джулия Робертс призналась в интервью Deadline, что изначально хотела отказаться от роли в ромкоме «Ноттинг Хилл», посчитав его «чертовски глупым».
По словам артистки, она отнеслась к фильму скептически и сомневалась в его концепции. Но затем Робертс прочитала сценарий и увидела в нем очарование и юмор.
«Боже, я помню, как мой агент позвонил мне по поводу фильма «Ноттинг Хилл», и я подумала: «Ну, это звучит как самая глупая идея из всех фильмов, в которых я могла бы сняться. Я собираюсь сыграть самую большую кинозвезду в мире, и что я буду делать? А что потом произойдет? Это звучит чертовски глупо», — поделилась она.
Сценарий ленты показался Робертс смешным и милым. После этого актриса согласилась встретиться с режиссером Роджером Митчеллом, сценаристом Ричардом Кертисом и продюсером Дунканом Кенворти.
Она предполагала, что в итоге все же откажется от предложения о съемках. Но обед с кинематографистами изменил все. «Они были такими очаровательными, милыми и веселыми», — вспомнила Робертс.
«И мы прекрасно провели время, работая над этим фильмом. Подбор актеров был идеальным, все были друзьями, буквально все. Это было так хорошо. Мы прекрасно провели время. И Роджер создал фильм таким образом, что он был успешен во всем», — добавила артистка.
«Ноттинг Хилл» отметил 25-летие в мае 2024 года. Фильм рассказывает историю известной актрисы Анны Скотт, которая однажды заходит в книжный магазин и знакомится с его владельцем — разведенным лондонцем Уильямом Такером.