Со стабильным доходом, подтянутый и старше по возрасту: россияне назвали идеального партнера

Идеальный партнер для россиян ― надежный, стабильный и с адекватным отношением к деньгам. Статус и внешность менее приоритетны. Об этом говорится в исследовании Twinby, результатами которого дейтинг-сервис поделился с «Афишей Daily».
58% опрошенных считают, что идеальный партнер должен быть старше их по возрасту, еще 34% выбирают ровесника. Вариант с более молодым партнером рассматривают лишь 8% респондентов.
Среди женщин на партнера старше себя ориентируются 65%. Тогда как мужчины заметно чаше выбирают ровесника (46%) или отмечают, что возраст не принципиален.
Наличие высшего образования у партнера считают важным 67% опрошенных. При этом наиболее важен этот критерий для молодежи от 18 до 24 лет, а после 35 он становится вторичным.
В вопросе дохода большинство россиян ориентируются на финансовую устойчивость, а не на высокий заработок. Для 61% респондентов оптимальным считается доход, достаточный для комфортной жизни. Еще 29% ожидают доход выше среднего, а для 10% уровень дохода не имеет решающего значения.
Женщины чаще ориентируются на зарплату выше средней, тогда как мужчины в большей степени считают достаточным стабильный и предсказуемый доход.
Наиболее распространенные модели распределения бюджета в паре ― гибкие форматы, такие как частично общий бюджет и вклад пропорционально доходам. Крайние модели «все общее» или «все раздельно» выбираются значительно реже.
Подтянутое или спортивное телосложение предпочитают 54% респондентов, среднее ― 36%, а для 10% телосложение не имеет принципиального значения.
В выборе одежды 49% предпочитают ухоженный casual, 27% ― классический, сдержанный стиль, и 24% ― свободный или индивидуальный. С возрастом интерес к эксцентричным образам заметно снижается.
Требования к партнеру различаются в зависимости от того, находится ли человек в поиске отношений или уже состоит в паре. Респонденты, которые находятся в поиске партнера, чаще формируют более жесткий образ идеального партнера — с акцентом на возраст, доход и совпадение по мировоззрению.
У людей, состоящих в отношениях или браке, требования заметно мягче. Именно в этой группе чаще встречается оценка образа идеального партнера как реалистичного. В целом 52% россиян считают этот образ скорее достижимым, еще 33% ― частично достижимым, и лишь 15% ― нереалистичным.
