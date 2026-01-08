Самой дорогой покупкой на Wildberries в 2025 году стала квартира за 11 млн рублей

Самым дорогим товаром, купленным на Wildberries в 2025 году, стала квартира за 11 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ).
Еще одной категорией дорогостоящих покупок на маркетплейсе стали автомобили. В топ самых дорогих моделей попали Changan UNI-K в комплектации Tech почти за 4,3 млн рублей и Changan CS95 за 4,25 миллиона рублей, купленные в Москве, а также компактный кроссовер Volkswagen Tharu, приобретенный в Подмосковье за те же 4,25 млн.
Среди других категорий самыми дорогими покупками оказались квадроцикл Segway AT10 LXW MUD за 1,3 млн рублей, серверный процессор Intel Xeon Platinum 8470Q почти за 1 млн рублей, 3D-сканер AutoScan-DS-EX и колесный погрузчик XT26-7.
Кроме того, на маркетплейсе в прошлом году купили шубу из натуральной норки почти за 800 тыс. рублей, лодочный мотор за 750 тыс., а также квадроцикл, трактор, MacBook Pro 14 M3 Max и кольцо-печатку из белого золота с бриллиантами и сапфиром.
В 2024 году самой дорогой покупкой на Wildberries стал китайский автомобиль Jaecoo J8 за 4,345 млн рублей, а самой дешевой — крышка для банки за два рубля. Раздел «Новостройки» запустили на маркетплейсе минувшим летом.