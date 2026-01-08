Самой дорогой покупкой на Wildberries в 2025 году стала квартира за 11 млн рублей

Еще одной категорией дорогостоящих покупок на маркетплейсе стали автомобили. В топ самых дорогих моделей попали Changan UNI-K в комплектации Tech почти за 4,3 млн рублей и Changan CS95 за 4,25 миллиона рублей, купленные в Москве, а также компактный кроссовер Volkswagen Tharu, приобретенный в Подмосковье за те же 4,25 млн.