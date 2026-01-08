Логан Пол выставил на аукцион самую дорогую коллекционную карточку Pokémon

Американский ютубер и рестлер Логан Пол выставил на аукцион самую дорогую карточку Pokémon, купленную им за 5,275 млн долларов. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Речь о карточке Pikachu Illustrator. В 1998 года было выдано лишь 39 таких карточек победителям конкурса иллюстраций. Та, что принадлежит Полу, единственная получила наивысшую оценку состояния PSA 10 (то есть на ней нет дефектов, а поверхность и центрирование ― идеальные).
В 2022 году Пол заполучил заветный объект коллекционирования у Марвина Дабси в Дубае. Ютубер обменял его на карточку Pikachu Illustrator с оценкой PSA 9 и стоимостью 1,275 млн долларов, доплатив сверху еще 4 млн долларов. Эта сделка установила рекорд самой дорогой частной продажи коллекционной карточки Pokémon.
«Я потратил 5,3 млн долларов на эту карточку Pikachu, потому что Pokémon за последние 20 лет обогнал фондовый рынок на 3000%, а значит, сейчас она стоит больше, чем все эти часы, эти машины и, возможно, этот динозавр», ― сказал Пол, показав дорогие дизайнерские вещи, которые теперь стоят дешевле, чем его карточка.
Карточка ютубера помещена в инкрустированный драгоценностями защитный футляр и прикреплена к кастомной цепи за 75 тыс. долларов с подвеской в виде покебола.
Торги завершатся 15 февраля, их проведет аукционный дом Goldin Auctions. Пол пообещал лично вручить каточку ее новому обладателю.