На Москву надвигается снежный буран. За сутки выпадет больше половины месячной нормы осадков

9 января на Центральную Россию обрушится балканский циклон «Фрэнсис». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Центр циклона к концу пятницы расположится на стыке Брянской, Курской и Орловской областей. Столичный же регион окажется в зоне малоподвижного теплого атмосферного фронта. В результате в Москве с 6.00 до 18.00 ожидаются аномальные снегопады ― за сутки выпадет до 33 миллиметров осадков, или 63% от месячной нормы.
Если это произойдет, то будет побит суточный рекорд осадков 1976 года со значением 12,9 миллиметра. Снежный покров должен вырасти в полтора раза ― с 25 до 40–45 сантиметров. В Подмосковье местами могут впервые образоваться полуметровые сугробы.
На дорогах ожидаются снежные заносы и накаты, видимость ухудшится до нескольких сотен метров, а порывы ветра будут достигать штормовых 15 метров в секунду. Температура понизится до –9…–12 градусов, но из-за сильного ветра по ощущениям будет казаться, что на улице до –19 градусов мороза.
«Это будет самый настоящий снежный буран, в самом эпицентре которого окажутся Тульская, Калужская, Рязанская, Нижегородская и юг Московской области», ― отметил Тишковец.
В субботу снегопады в столице существенно ослабеют, а в воскресенье ожидается лишь кратковременный снег. В понедельник, после прохождения снежного теплого фронта, температура повысится до –4…+1 градуса.
Со вторника вновь начнется похолодание, и к середине недели дневная температура понизится до –10…–15, а по ночам ожидаются 20-градусные морозы.