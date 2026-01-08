На Москву надвигается снежный буран. За сутки выпадет больше половины месячной нормы осадков

Crocs и Сoca Cola выпустят коллаборацию
Логан Пол выставил на аукцион самую дорогую коллекционную карточку Pokémon
Фанаты «Очень странных дел», ожидавшие выхода секретного финала шоу, сломали Netflix
Хелена Бонэм-Картер и Мартин Фриман появились в трейлере детектива «Тайна семи циферблатов»
Уилл Арнетт заменит Дэвида Харбора в актерском составе фильма «Behemoth!» Тони Гилроя
Netflix раскрыл дату выхода второго сезона «Грызни»
В Великобритании начал действовать запрет на рекламу вредной пищи на телевидении до 21:00
У Эрмитажа образовалась длинная очередь из‑за бесплатного входа в честь Рождества
Netflix опубликовал тизерный ролик с будущими фильмами и сериалами
В России стали реже совершать кражи
Лора Дерн назвала термин «непо-ребенок» абсурдным и безумным
Музыкальный фестиваль Tomorrowland впервые пройдет в Таиланде
США, Великобритания и Япония возглавили список крупнейших мировых импортеров игристого вина
Сиквел «Привет семье!» могут снять, несмотря на смерть Дайаны Китон
Интерес к шубам и дубленкам из экомеха в России вырос в четыре раза
Гвинет Пэлтроу заявила, что ее лишили роли в фильме из‑за развода с Крисом Мартином
Третьяковская галерея представит выставку мордовского скульптора Степана Эрьзи
В России с февраля увеличится материнский капитал
50 Cent спродюсирует тру-крайм-сериал «Войны банд»
The New York Times опубликовала список мест для путешествий, которые стоит посетить в 2026 году
В трейлере нового триллера A24 Хью Джекман предстал в роли Робин Гуда
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»
Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания

На Москву надвигается снежный буран. За сутки выпадет больше половины месячной нормы осадков

Фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»

9 января на Центральную Россию обрушится балканский циклон «Фрэнсис». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Центр циклона к концу пятницы расположится на стыке Брянской, Курской и Орловской областей. Столичный же регион окажется в зоне малоподвижного теплого атмосферного фронта. В результате в Москве с 6.00 до 18.00 ожидаются аномальные снегопады ― за сутки выпадет до 33 миллиметров осадков, или 63% от месячной нормы. 

Если это произойдет, то будет побит суточный рекорд осадков 1976 года со значением 12,9 миллиметра. Снежный покров должен вырасти в полтора раза ― с 25 до 40–45 сантиметров. В Подмосковье местами могут впервые образоваться полуметровые сугробы. 

На дорогах ожидаются снежные заносы и накаты, видимость ухудшится до нескольких сотен метров, а порывы ветра будут достигать штормовых 15 метров в секунду. Температура понизится до –9…–12 градусов, но из-за сильного ветра по ощущениям будет казаться, что на улице до –19 градусов мороза. 

«Это будет самый настоящий снежный буран, в самом эпицентре которого окажутся Тульская, Калужская, Рязанская, Нижегородская и юг Московской области», ― отметил Тишковец. 

В субботу снегопады в столице существенно ослабеют, а в воскресенье ожидается лишь кратковременный снег. В понедельник, после прохождения снежного теплого фронта, температура повысится до –4…+1 градуса. 

Со вторника вновь начнется похолодание, и к середине недели дневная температура понизится до –10…–15, а по ночам ожидаются 20-градусные морозы. 

Расскажите друзьям