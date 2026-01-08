На Москву надвигается снежный буран. За сутки выпадет больше половины месячной нормы осадков

Центр циклона к концу пятницы расположится на стыке Брянской, Курской и Орловской областей. Столичный же регион окажется в зоне малоподвижного теплого атмосферного фронта. В результате в Москве с 6.00 до 18.00 ожидаются аномальные снегопады ― за сутки выпадет до 33 миллиметров осадков, или 63% от месячной нормы.