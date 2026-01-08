На Москву надвигается снежный буран. За сутки выпадет больше половины месячной нормы осадков
Фанаты «Очень странных дел», ожидавшие выхода секретного финала шоу, сломали Netflix

Фото: Netflix

Фанаты «Очень странных дел», поверившие, что у Netflix есть секретный девятый эпизод, сломали сайт стримингового сервиса. Поклонники массово зашли на Netflix утром 8 января (в США это был вечер 7 января), что привело к сбоям в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Однако на Netflix новый эпизод так и не вышел. Как отмечает Variety, никакого тайного финала «Очень странных дел» не существует. Хотя братья Даффер не делали официальных заявлений по поводу этой теории, в официальных аккаунтах сериала указано, что все эпизоды проекта уже доступны. 

Кроме того, финальный двухчасовой эпизод показывали в кинотеатрах. Если бы он был ненастоящим финалом, то идея с кинотеатральным релизом оказалась бы сомнительной. 

Сама теория, получившая в соцсетях неофициальное название Conformity Gate, утверждает, что у сериала есть еще один эпизод, который должен отменить некоторые сюжетные ходы финала. Согласно этой теории, события, которые все приняли за концовку, на самом деле были иллюзией Векны. 

Среди предполагаемых «доказательств» ― нестыковки внутри мира шоу в восьмом эпизоде, к примеру, мантии выпускников не того цвета или неправильное расположение дверной ручки в подвале дома Уиллеров. Кто-то указал, что у многих актеров массовки были очки, похожие на те, что носит Генри/Векна. 

Самые внимательные зрители даже нашли момент, где стопка кассет якобы выложена так, что на азбуке Морзе складывается фраза «U did not stop me» («Ты меня не остановил»).

Идея о том, что «настоящий финал сериала» выйдет 7 января, появилась после видео, опубликованного в официальном тикток-аккаунте «Очень странных дел». В ролике учитель естественных наук из Хокинса мистер Кларк стоит перед часами, показывающими 1.07. Сторонники Conformity Gate решили, что это намек на выход девятого эпизода 7 января.

