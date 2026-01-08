На Москву надвигается снежный буран. За сутки выпадет больше половины месячной нормы осадков
В Петербурге начали сносить здание ВНИИБ. Градозащитники боролись за его сохранение с 2019 года

Фото: Всеволод Филиппов/«Здание ВНИИБ на пл. Мужества — спасем!»/VK

Утром 8 января начались работы по сносу здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте, 49. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев и общественные организации. 

Градозащитники и местные жители называют происходящее незаконным и собираются возле здания. Телеграм-канал «SOS СПб СНОС» пишет, что на месте сноса произошли столкновения жителей с «пригнанными в качестве „чопа“ мигрантами».

Активисты указывают, что здание ВНИИБ обладает признаками объекта культурного наследия, а потому должно быть защищено федеральным законом. Однако полиция, которая дежурит на месте, «вместо исполнения своих обязанностей по пресечению незаконного сноса задерживает жителей». 

Видео: «SOS СПб СНОС»

В ГСУ СК по Петербургу заявили, что здание ВНИИБ сносят законно. Оно находится в собственности у ООО «Специализированный застройщик „2-й Муринский“», у которого на руках действующее до конца 2027 года разрешение на строительство жилого дома. На месте ВНИИБ построят 13-этажный дом с апартаментами. 

Активисты добиваются сохранения ВНИИБ с 2019 года, когда застройщик ООО «2-й Муринский» впервые получил разрешение на снос и строительство жилого комплекса. В 2020 году около 150 человек вышли на акцию в защиту здания, а горожане подали заявление о включении его в реестр объектов культурного наследия. Комитет по охране памятников (КГИОП) отказал, и после серии судов действия застройщика были признаны законными.

В феврале 2025 года по решению суда КГИОП внес ВНИИБ в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Однако в мае из проекта комитета по охране памятников стало известно, что здание не будет включено в перечень выявленных объектов культурного наследия.

В апреле 2025-го ГАТИ выдала ордер на подготовительные работы по сносу здания. В инспекции тогда говорили, что документ нужен для установки пешеходной галереи и лесов с наружной части строения.

Здание ВНИИБ — образец послевоенного сталинского ампира. Оно было построено в 1955–1957-х годах по проекту архитекторов Журавлева и Филипповой.

