Уилл Арнетт заменит Дэвида Харбора в актерском составе фильма «Behemoth!» Тони Гилроя

Какую роль исполнит актер в «Бегемот!», не уточняется. В фильме также снимутся Педро Паскаль, Оливия Уайлд и Ева Виктор. По информации медиа, Паскаль сыграет потомственного музыканта, который возвращается в Лос-Анджелес. Уайлд достанется роль его бывшей возлюбленной.