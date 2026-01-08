Стали известны номинанты на премию Гильдии киноактеров США

За премию поборются в категории комедийных шоу Кэтрин Хан, Кэтрин О’Хара, Айк Баринхолц и Сет Роген (а также весь состав «Киностудии»), за премью в категории мини-сериалов — Эрин Доэрти, Кристин Тремарко, Оуэн Купер и Стивен Грэм (и также весь ансамбль артистов «Переходного периода»).