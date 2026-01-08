Стали известны номинанты на премию Гильдии киноактеров США

Гильдия актеров США назвала номинантов на свою премию Actor Awards, ранее известную как SAG Awards. Ее обладателей определят 1 марта в Лос-Анджелесе, церемонию можно будет посмотреть на Netflix.
Наибольшее число номинаций в 2026 году получили артисты фильма «Битва за битвой». Леонардо Ди Каприо представлен в категории «Лучшая мужская главная роль», Чейз Инфинити — в категории «Лучшая женская главная роль».
Шон Пенн и Бенисио Дель Торо номинированы на награду за «Лучшую мужскую роль второго плана», Тейана Тейлор — на аналогичную награду среди женщин. Наконец, актерский состав ленты, а также каскадеры проекта также претендуют на награды.
Среди сериалов лидером по количеству номинантов стали комедия «Киностудия» и драма «Переходный возраст». Оба проекта претендуют на пять наград. /
За премию поборются в категории комедийных шоу Кэтрин Хан, Кэтрин О’Хара, Айк Баринхолц и Сет Роген (а также весь состав «Киностудии»), за премью в категории мини-сериалов — Эрин Доэрти, Кристин Тремарко, Оуэн Купер и Стивен Грэм (и также весь ансамбль артистов «Переходного периода»).
Ниже — полный список номинантов:
Актерский состав фильма
«Франкенштейн»
«Хамнет»
«Марти Великолепный»
«Битва за битвой»
«Грешники»
Лучшая женская главная роль в фильме
Джесси Бакли («Хамнет»)
Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
Кейт Хадсон («Песня звучит печально»)
Чейз Инфинити («Битва за битвой»)
Эмма Стоун («Бугония»)
Лучшая мужская главная роль в фильме
Тимоте Шаламе («Марти Великолепный»)
Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»)
Итан Хоук («Голубая Луна»)
Майкл Б. Джордан («Грешники»)
Джесси Племонс («Бугония»)
Лучшая женская роль второго плана в фильме
Адесса А’Зион («Марти Великолепный»)
Ариана Гранде («Злая: Часть 2»)
Эми Мэдиган («Орудия»)
Вунми Мосаку («Грешники»)
Тейана Тейлор («Битва за битвой»)
Лучшая мужская роль второго плана в фильме
Майлс Кейтон («Грешники»)
Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»)
Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)
Пол Мескал («Хамнет»)
Шон Пенн («Битва за битвой»)
Актерский состав драматического сериала
«Дипломатка»
«Лэндмен»
«Больница Питт»
«Разделение»
«Белый лотос»
Лучшая женская роль в драматическом сериале
Бритт Лоуэр («Разделение»)
Паркер Поузи («Белый лотос»)
Кери Расселл («Дипломатка»)
Реа Сихорн («Одна из многих»)
Эйми Лу Вуд («Белый лотос»)
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун («Рай»)
Билли Крудап («Утреннее шоу»)
Уолтон Гоггинс («Белый лотос»)
Гэри Олдман («Медленные лошади»)
Ноа Уайл («Больница Питт»)
Актерский состав комедийного сериала
«Начальная школа Эбботт»
«Медведь»
«Хитрости»
«Убийства в одном здании»
«Киностудия»
Лучшая женская роль в комедийном сериале
Кэтрин Хан («Киностудия»)
Кэтрин О’Хара («Киностудия»)
Дженна Ортега («Уэнсдей»)
Джин Смарт («Хитрости»)
Кристен Уиг («Палм-Рояль»)
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
Айк Баринхолц («Киностудия»)
Адам Броуди («Никто не хочет этого»)
Тед Дансон («Человек внутри»)
Сет Роген («Киностудия»)
Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
Лучшая женская роль в телевизионном фильме или мини-сериале
Клэр Дэйнс («Зверь во мне»)
Эрин Доэрти («Переходный возраст»)
Сара Снук («Все ее вина»)
Кристин Тремарко («Переходный возраст»)
Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»)
Лучшая мужская роль в телевизионном фильме или мини-сериале
Джейсон Бейтман («Черный кролик»)
Оуэн Купер («Переходный возраст»)
Стивен Грэм («Переходный возраст»)
Чарли Ханнем («Монстр: История Эда Гейна»)
Мэттью Рис («Зверь во мне»)
Ансамбль каскадеров в фильме
«Франкенштейн»
«Миссия невыполнима: Финальная расплата»
«Битва за битвой»
«Грешники»
Ансамбль каскадеров в телесериале
«Андор»
«Лэндмен»
«Одни из нас»
«Игра в кальмара»
«Очень странные дела»