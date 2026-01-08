Crocs и Сoca Cola выпустят коллаборацию
Netflix раскрыл дату выхода второго сезона «Грызни»

Фото: Marvel Studios

Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату выхода второго сезона сериала-антологии «Грызня». Премьера состоится во всем мире 16 апреля 2026 года, написал Hypebeast.

Действие нового сезона развернется в элитном загородном клубе. Чарльз Мелтон («Май декабрь») и Кейли Спэни («Присцилла: Элвис и я») предстанут в образе пары, которая становится свидетелями ссоры между своим начальником и его женой.

Последних в сериале сыграли Оскар Айзек («Франкенштейн») и Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»). В актерский состав проекта вошли также корейские звезды Ю-Джун Юн («Минари») и Сон Кан-хо («Паразиты»).

Автором шоу по-прежнему выступает Ли Сон Чжин. Исполнительными продюсерами продолжения стали звезды первого сезона Стивен Ен и Али Вонг. «Грызню» выпускает студия А24. В новой части сериала будет восемь эпизодов.

Первый сезон сериала вышел в апреле 2023 года. Он рассказал о двух незнакомцах, которых связала автомобильная авария. Столкновение стало началом вражды между успешной предпринимательницей, пребывающей в стрессе, и неудачливым наемным работником.

Проект хорошо приняли как зрители, так и критики, он получил три «Золотых глобуса», а «Афиша Daily» включила его в список 35 лучших сериалов 2023 года.

