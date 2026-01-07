Netflix опубликовал тизерный ролик с будущими фильмами и сериалами

Netflix опубликовал тизерный ролик с фильмами и сериалами 2026 года.



В нем в образе гадалки появляется актриса и танцовщица Тейяна Тейлор. С помощью карт таро она показывает главной героине ролика разные миры проектов Netflix.



Среди них: «Острые козырьки: Бессмертный человек», а также новые сезоны «Эмили в Париже», «Бриджертонов», «Аватара: Легенды об Аанге» и One Piece. Помимо тизера, Netflix разослал прессе полный список предстоящих проектов 2026 года, в который вошли 110 сериалов, 44 фильма и 12 игр.