Crocs и Сoca Cola выпустят коллаборацию
Лора Дерн назвала термин «непо-ребенок» абсурдным и безумным
Музыкальный фестиваль Tomorrowland впервые пройдет в Таиланде
США, Великобритания и Япония возглавили список крупнейших мировых импортеров игристого вина
Сиквел «Привет семье!» могут снять, несмотря на смерть Дайаны Китон
Интерес к шубам и дубленкам из экомеха в России вырос в четыре раза
Гвинет Пэлтроу заявила, что ее лишили роли в фильме из‑за развода с Крисом Мартином
Третьяковская галерея представит выставку мордовского скульптора Степана Эрьзи
В России с февраля увеличится материнский капитал
50 Cent спродюсирует тру-крайм-сериал «Войны банд»
The New York Times опубликовала список мест для путешествий, которые стоит посетить в 2026 году
В трейлере нового триллера A24 Хью Джекман предстал в роли Робин Гуда
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»
Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате
В России планируют развивать удаленку для пенсионеров
В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж
В России планируют ввести скидки на услуги такси для многодетных семей

В России стали реже совершать кражи

Фото: niu niu/Unsplash

Количество уголовных дел о кражах в России сократилось в 2025 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные статистики судебного департамента Верховного суда.

За 11 месяцев 2025 года в суды поступило 128 700 дел по статье 158 УК РФ. За аналогичный период 2024 года — 140 тыс., то есть на 11% больше. Кроме того, снизилась и нагрузка на суды по нерассмотренным делам о краже. Остаток неоконченных дел на начало 2025 года составлял 29 600, а годом ранее — 33 800. 

Уголовных дел по статье о мелком хищении (158.1 УК РФ) также стало меньше. За 11 месяцев 2025 года их было 4400, тогда как за весь 2024 год — 7500. 

Недавно стало известно, что в 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это новый рекорд. Предыдущий максимум в 84 пожизненных приговора был зафиксирован в 2005 и 2012 годах.


 

Расскажите друзьям