Crocs и Сoca Cola выпустят коллаборацию

Фото: Crocs

Компании Crocs и Сoca Cola сделали коллаборацию, пишет Hypebeast.

Два варианта обуви появятся в продаже с 13 января на сайте Crocs. Один из них выполнен в стиле классической колы, а другой — диетической. Цена каждой пары — 70 долларов (около 5,6 тыс. рублей). 

 

На красных клогах есть слоган Сoca Cola «Это настоящее» («It’s the real thing»). На белых — слоган «Просто ради вкуса!» («Just for the taste of it!»).

Недавно стало известно, что Crocs сделали сабо со Сквидвардом из «Губки Боба». В передней части расположена объемная голова героя, а ремешок на пятке отсылает к его униформе в кафе «Красти Краб» — белой шапке с синим якорем.

