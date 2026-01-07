Crocs и Сoca Cola выпустят коллаборацию

Компании Crocs и Сoca Cola сделали коллаборацию, пишет Hypebeast.
Два варианта обуви появятся в продаже с 13 января на сайте Crocs. Один из них выполнен в стиле классической колы, а другой — диетической. Цена каждой пары — 70 долларов (около 5,6 тыс. рублей).
1/2
2/2
На красных клогах есть слоган Сoca Cola «Это настоящее» («It’s the real thing»). На белых — слоган «Просто ради вкуса!» («Just for the taste of it!»).
Недавно стало известно, что Crocs сделали сабо со Сквидвардом из «Губки Боба». В передней части расположена объемная голова героя, а ремешок на пятке отсылает к его униформе в кафе «Красти Краб» — белой шапке с синим якорем.