Crocs и Сoca Cola выпустят коллаборацию
В России стали реже совершать кражи
Лора Дерн назвала термин «непо-ребенок» абсурдным и безумным
Музыкальный фестиваль Tomorrowland впервые пройдет в Таиланде
США, Великобритания и Япония возглавили список крупнейших мировых импортеров игристого вина
Сиквел «Привет семье!» могут снять, несмотря на смерть Дайаны Китон
Интерес к шубам и дубленкам из экомеха в России вырос в четыре раза
Гвинет Пэлтроу заявила, что ее лишили роли в фильме из‑за развода с Крисом Мартином
Третьяковская галерея представит выставку мордовского скульптора Степана Эрьзи
В России с февраля увеличится материнский капитал
50 Cent спродюсирует тру-крайм-сериал «Войны банд»
The New York Times опубликовала список мест для путешествий, которые стоит посетить в 2026 году
В трейлере нового триллера A24 Хью Джекман предстал в роли Робин Гуда
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»
Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате
В России планируют развивать удаленку для пенсионеров
В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж

Появился трейлер фильма «Кутюр» с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем в главных ролях

Кадр: CG Cinéma

Появился трейлер фильма «Кутюр» с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем в главных ролях.

По сюжету нью-йоркский режиссер Максин в исполнении Анджелины Джоли прилетает в Париж, чтобы снять фильм о закулисье Недели высокой моды. Максин предстоит узнать, что у нее обнаружили рак, а также сблизиться с оператором Антоном (Луи Гарель) и влюбиться в него. Кроме того, будут рассказаны истории еще двух героинь - модели Ады (Анье Аней) и визажистки Анжель (Элла Румпф).

Постановкой и сценарием занималась французский режиссер Алиса Винокур («Проксима»). Российская премьера ленты запланирована на 26 февраля 2026 года.

Расскажите друзьям