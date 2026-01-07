Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
Музыкальный фестиваль Tomorrowland впервые пройдет в Таиланде

Фестиваль электронной музыки Tomorrowland впервые пройдет в Таиланде. Мероприятие состоится с 11 по 13 декабря 2026 годаа в Паттайе, написал Hypebeast.

Площадкой фестиваля станет Wisdom Valley. Гостями тайского Tomorrowland смогут стать более 50 тысяч человек. В отличие от оригинальной версии, на азиатском мероприятии не будет кемпинга — посетителей разместят в отелях.

«Проведение фестиваля Tomorrowland в Таиланде знаменует собой важную веху в нашем стремлении позиционировать страну как лидера в сфере мирового туризма и креативных впечатлений. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать людей со всего мира, чтобы они открыли для себя красоту, культуру и гостеприимство Таиланда», — отметили в Управлении по туризму Таиланда.

Фестиваль Tomorrowland появился в Бельгии. Бельгийская команда будет сотрудничать с 40 тайскими специалистами, чтобы сохранить атмосферу события в Азии и в то же время сделать мероприятие уникальным.

Состав участников фестиваля пока держится в секрете. Старт продаж гостиничных пакетов для гостей запланирован на 28 февраля. Отдельные билеты поступят в продажу по всему миру 7 марта.

