В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из‑за снегопада

В Москве и Московской области объявили желтый уровень опасности из‑за снегопада и обледенения. Об этом сообщило агентство «Москва».
Гидрометцентр пообещал жителям столицы и Подмосковья «сильный снег, в отдельных районах метель, снежные заносы и гололедицу на дорогах». Предупреждение будет действовать с утра 8 января до конца 9 января.
Наиболее интенсивные осадки ожидаются на юго-востоке Московской области. 9 января, как утверждают метеорологи, столичный регион столкнется с порывами северо-восточного ветра до 18 метров в секунду.
К метелям в Москве и возможному налипанию мокрого снега на провода привел контрастный атмосферный фронт сердиземноморского циклона. Его центр 9 января будет находиться над западной половиной Центральной России.