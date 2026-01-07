Гвинет Пэлтроу заявила, что ее лишили роли в фильме из‑за развода с Крисом Мартином

Американская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала в подкасте «Good Hang», что ее уволили из фильма из‑за развода с солистом Coldplay Крисом Мартином. Об этом написал Variety.
По словам Пэлтроу, она должна была сняться в картине сразу после разрыва с бывшим мужем в 2014 году. Но в СМИ появилось много негативных публикаций об их разводе, и дистрибьютор ленты решил отстранить актрису от съемок.
«Это было просто отлично, потому что я разводилась и к тому же меня уволили. Было потрясающе», — поиронизировала Пэлтроу.
В 2014 году актриса назвала разрыв с Мартином «осознанным расставанием». Фраза стала вирусной, и некоторые пользователи соцсетей посчитали слова Пэлтроу претенциозным способом описать травматический опыт.
Пэлтроу отметила в подкасте, что теперь понимает, почему ее фраза вызвала тогда двойственную реакцию аудитории. По мнению артистки, людям было неприятно слышать, что расставание может не быть неприятным и болезненным событием.
«Представьте, что у вас был очень неприятный развод, или у ваших родителей был очень неприятный развод. И вы слышите, что так должно быть не обязательно. <…> Это неприятно. Так что я понимаю, почему люди восприняли это так лично», — отметила актриса.