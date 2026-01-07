Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
Третьяковская галерея представит выставку мордовского скульптора Степана Эрьзи

Третьяковская галерея представит выставку советского скульптора Степана Эрьзи. Об этом написал ТАСС со ссылкой на министра культуры Мордовии Светлану Баулину.

В 2026 году отмечается 150 лет со дня рождения Эрьзи. По этому случаю в течение трех месяцев в Третьяковке будут выставлены работы мастера, в том числе из коллекций Русского музея и Мордовского республиканского музея имени Эрьзи.

Выставка откроется в июле. На ней покажут более 80 произведений скульптора. «Для нас нас это возможность рассказать о родине Степана Дмитриевича — Мордовии — жителям Москвы, Московской области и всем гостям», — отметила Баулина.

Степан Эрьзя родился в 1876 году в мордовском селе Баево под фамилией Нефедов. В конце XIX века он начал учиться в иконописных мастерских. В 1902–1906 годах Степан учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у Сергея Волнухина и Паоло Трубецкого. Вскоре после этого он получил признание как скульптор.

Работы Эрьзи участвовали в международных выставках в Венеции, Милане, Париже. После революции мастер занялся преподаванием и много ездил по СССР, создавая монументальные произведения. Позднее мастер говорил, что он «согнулся под тяжестью» революционных перемен.

В 1926 году Эрьзи уехал в Париж в командировку, оттуда он отправился в Латинскую Америку. Эрьзи остался жить в Аргентине. Там он начал работать с местными древесными породами, вдохновляясь техниками, используемыми мордовскими мастерами. В 1950 году скульптор вернулся в СССР. Он умер в Москве в 1959 году.

