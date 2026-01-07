Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
В России с февраля увеличится материнский капитал

Фото: Filip Mroz/Unsplash

Материнский капитал станет больше с 1 февраля 2026 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша.

По словам депутата, сумма выплат будет проиндексирована. Она увеличится на 6,8%. Мера коснется и тех родителей, которые только получили сертификат, и тех, кто не успел израсходовать выделенные средства.

«В 2026 году почти 1,7 млн семей смогут воспользоваться средствами капитала, на что в бюджете предусмотрено почти 567 млрд рублей — это на 30 млрд больше, чем в 2025 году», — отметил Панеш.

Выплата на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года, составит 737 205 рублей 10 копеек. Выплата на второго ребенка, если до этого семья не получала маткапитал, будет 974 189 рублей 12 копеек. Доплата за второго ребенка, если за первого уже произведена выплата, составит 236 983 рубля 99 копеек.

