Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»

20th Century Studios опубликовала первый полноценный трейлер хоррора «На помощь!» («Send Help») Сэма Рейми. Премьера в кинотеатрах запланирована на 30 января.
Сюжет разворачивается вокруг двух персонажей — Линды (Рейчел МакАдамс) и ее начальника Брэдли (Дилан О’Брайен). Босс пренебрегает своей подчиненной, ведет себя грубо о по-сексистски, намеренно исключает ее из рабочих процессов. В тизере он говорит ей: «Как руководитель я не вижу в тебе пользы».
Однако их динамика резко меняется, когда во время делового перелета самолет терпит крушение на необитаемом острове. Выжить удается только им двоим. Оказывается, что Линда обладает серьезными навыками выживания в дикой природе, и теперь она — единственный шанс Брэдли остаться в живых.
В новом трейлере героиня МакАдамс охотится, занимается собирательством и несколько раз спасает своего бывшего босса. Она подкалывает его: «Интересно, теперь я приношу пользу компании?».
«На помощь!» называют возвращением Рейми к хоррорам. Самой известной его работой в жанре считаются «Зловещие мертвецы». Рейми также известен как режиссер оригинальной трилогии о Человеке-пауке с Тоби Магуайром в главной роли.
Первый вариант сценария был написан Марком Свифтом и Дэмианом Шенноном — авторами ребута «Пятницы, 13-е». Над второй и окончательной версией работал дуэт Скотта Бека и Брайана Вудса из «Тихого места».