Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире

На конференции Chaos Communication Congress в Гамбурге хакерша под псевдонимом Марта Рут в прямом эфире взломала и удалила несколько сайтов для сторонников превосходства белой расы. Об этом сообщает Hackread.
Марта Рут выступила в розовом костюме могучего рейнджера и показала процесс уничтожения платформ WhiteDate (аналог Tinder), WhiteChild (сервис поиска «расово чистых» доноров спермы и яйцеклеток) и WhiteDeal (платформа для бытовых услуг). Презентация завершилась бурными аплодисментами зала.
Параллельно хакерша обнародовала данные, извлеченные с этих ресурсов. На созданном ею сайте okstupid.lol были опубликованы более 8000 профилей пользователей и около 100 ГБ информации, включая фотографии, биографии, внутреннюю переписку и метаданные.
Все взломанные сайты работали на базе WordPress. Для сбора информации хакерша использовала автоматизированные инструменты, в том числе ИИ-бота, который взаимодействовал с пользователями. Целью, по ее словам, было «собрать как можно больше данных, прежде чем сайт будет отключен или заметит взлом».