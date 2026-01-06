Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»

Актриса Сэди Синк, сыгравшая Макс в сериале «Очень странные дела», поделилась своим мнением о неоднозначном финале героини Милли Бобби Браун. По сюжету Одиннадцать жертвует собой в финальной битве, но погибает она или нет — открыто для интерпретации.

На шоу Джимми Фэллона Синк сказала об Одиннадцать: «Думаю, она мертва, я не знаю… Это хот-тейк? <...> Мне кажется, [версия Майка] — это просто такой способ справиться [с потерей]».

В конце сериала Netflix Одиннадцать исчезает: она жертвует собой, чтобы не допустить создание нового супероружия или нового воплощения Векны. Она прыгает в Бездну на решающую битву и в итоге дает себя уничтожить. После взрыва Изнанка исчезает, а вместе с ней пропадает и Одиннадцать.

Спустя время компания друзей — Дастин, Уилл, Макс, Лукас и Майк — вновь играют в D& D в подвале дома Уиллеров. Майк высказывает предположение, что Одиннадцать все же могла подстроить свою смерть — сбежать и теперь жить где-то далеко.

Истинную судьбу героини знают только создатели сериала братья Даффер и исполнительница главной роли Милли Бобби Браун. Шоураннеры взяли с актрисы обещание не разглашать тайну никому, даже своему близкому другу Ноа Шнаппу.

