В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году

Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»
Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате
В России планируют развивать удаленку для пенсионеров
В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж
В России планируют ввести скидки на услуги такси для многодетных семей
В России могут ввести обязательную медиацию при разводе
В 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это рекорд
Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания
Джесси Бакли подшутила над Полом Мескалом на церемонии премии «Выбор критиков»
Видеоблогера Игоря Синяка ограбили в Париже
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен попадают на необитаемый остров в тизере хоррора «На помощь!»
Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов
Создатели Twitter и Pinterest запустили новое приложение Tangle
Nike назвал 10 самых популярных моделей кроссовок 2025 года
На могиле Мэттью Перри появилась памятная табличка с отсылкой к «Друзьям»
Хидэаки Анно работает над короткометражкой по «Евангелиону» — ее покажут в Японии в феврале
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд

В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году

Фото: Luis Alvarez/Getty Images

Пользователи поисковика «Яндекса» чаще всего в 2025 году задавали запросы о значении слов «Сигма-бой», «Свага» и «Латяо». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Кроме того, их интересовали значения слова «Дропперство», междометия «Окак» и дружеского обращения «Мабой». Из новых слов, связанных с технологиями,  россияне чаще всего хотели узнать значения слов «Вайб-кодинг», «Промптинг» и «ИИ-агент». В исследование не включили аббревиатуры, имена собственные, понятия из категории 18+ и слова без значения, а также выражения и словосочетания. 

Недавно словарь Института русского языка имени Виноградова пополнился 264 новыми словами. Среди них ― «релокант», «чекап», «эмодзи», «сапборд», «детейлинг», «беспилотие», «безглютеновый», «капча», «развиртуализация», «пюрешка» и «драконоборец».

Расскажите друзьям
Теги:
Яндекс