Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд

В эфире подкаста «Бег вреден» он сказал, что такие полеты очень дорогие и их нужно совершать только для развития науки. «Я был против самого этого фильма. Я против туризма на станцию. Там нужно делать науку, там не место клоунам, артистам, туристам и так далее», — добавил Корниенко.



По словам Корниенко, отправка актрисы и режиссера «Вызова» на МКС сломали график полетов космонавтов и экспериментов. Он также сравнил российскую картину с культовым американским фильмом «Аполлон 13», который сняли просто на Земле.



«Один человек из отряда космонавтов вообще не слетал. Ему просто судьбу испортили», — сказал Корниенко. Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на источник из отрасли писала, что Андрей Бабкин упустил последний шанс отправиться в космос из-за съемок фильма «Вызов».





