Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»

Студия Warner Bros. опубликовала новый тизер «Грозового перевала» Эмералд Феннелл — экранизации романа Эмили Бронте. Картина выйдет в прокат 14 февраля, в День всех влюбленных.
Сцена поцелуя Кэтрин (Марго Робби) и Хитклиффа (Джейкоб Элорди) прерывается сообщением на весь экран: «Слишком горячо! Ваш телефон перегрелся, ему нужно остыть».
Ранее Феннелл говорила, что ее цель — передать личные впечатления от первого прочтения романа Эмили Бронте в подростковом возрасте. «Я хотела создать нечто, что заставило бы меня чувствовать то же, что я чувствовала при первом прочтении. То есть это сугубо эмоциональный отклик. Он, скажем так, первобытный, сексуальный», — объясняла режиссер.
После выхода трейлера новая экранизация подверглась критике за чрезмерную эротизацию в ущерб романтике и психологической глубине оригинала. Например, фильм начинается со сцены публичной казни, сопровождающейся эякуляцией приговоренного. После этого монахиня ласкает эрегированный пенис трупа.
«В этой книге огромное количество садомазохизма. Не зря люди были глубоко шокированы ею [когда она была опубликована]», — ответила на критику режиссер.