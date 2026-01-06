Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате

У гигантских весов с мандаринами на Арбате в Москве на новогодних каникулах образовались очереди, пишет ТАСС. Желающие попасть на арт-объект ждут на улице от двух часов.



Днем 5 января к весам выстроилась очередь длиной около 100 метров, сообщает агентство. На месте работают сотрудник ЧОП и представитель проекта «Зима в Москве». Некоторые предлагают собравшимся сделать моментальное фото или занять место в потоке за деньги.



«Люди ждут в очереди по два часа. За час проходит примерно 500 человек. Ночью очередь меньше не становится, идут и идут. И мороз, и снег, все равно люди стоят. Эта локация сейчас одна из самых посещаемых в Москве», — рассказал охранник на месте.



В начале декабря на Старом Арбате в Москве установили гигантские весы, которые вместо килограммов показывают вес человека в мандаринах. Это одна из новогодних инсталляций проекта «Зима в Москве».



