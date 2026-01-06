Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате

Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»
Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
В России планируют развивать удаленку для пенсионеров
В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж
В России планируют ввести скидки на услуги такси для многодетных семей
В России могут ввести обязательную медиацию при разводе
В 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это рекорд
Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания
Джесси Бакли подшутила над Полом Мескалом на церемонии премии «Выбор критиков»
Видеоблогера Игоря Синяка ограбили в Париже
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен попадают на необитаемый остров в тизере хоррора «На помощь!»
Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов
Создатели Twitter и Pinterest запустили новое приложение Tangle
Nike назвал 10 самых популярных моделей кроссовок 2025 года
На могиле Мэттью Перри появилась памятная табличка с отсылкой к «Друзьям»
Хидэаки Анно работает над короткометражкой по «Евангелиону» — ее покажут в Японии в феврале
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд

Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате

Фото: соцсети

У гигантских весов с мандаринами на Арбате в Москве на новогодних каникулах образовались очереди, пишет ТАСС. Желающие попасть на арт-объект ждут на улице от двух часов.

Днем 5 января к весам выстроилась очередь длиной около 100 метров, сообщает агентство. На месте работают сотрудник ЧОП и представитель проекта «Зима в Москве». Некоторые предлагают собравшимся сделать моментальное фото или занять место в потоке за деньги.

«Люди ждут в очереди по два часа. За час проходит примерно 500 человек. Ночью очередь меньше не становится, идут и идут. И мороз, и снег, все равно люди стоят. Эта локация сейчас одна из самых посещаемых в Москве», — рассказал охранник на месте.

В начале декабря на Старом Арбате в Москве установили гигантские весы, которые вместо килограммов показывают вес человека в мандаринах. Это одна из новогодних инсталляций проекта «Зима в Москве».

 

Расскажите друзьям