В России планируют развивать удаленку для пенсионеров

Фото: PxHere

В России планируют развивать формы надомной, временной и гибкой занятости для граждан старшего поколения. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, пишет ТАСС.

Для этого власти регионов должны организовать тематические проекты и мероприятия. Они также должны составлять ежегодный доклад в Минтруд России.

Кроме того, планируется проводить профессиональное обучение граждан от 50 лет и старше. Для них будет доступно также дополнительное профессиональное образование с государственной поддержкой. Такие меры введут для повышения качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.

Недавно в Красногорске прошла школа вождения на электросамокатах для пенсионеров. Большинство участников вставали на этот транспорт впервые. В конце занятий они говорили, что больше не будут бояться самокатов.
 

