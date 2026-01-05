В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж

В США создали петицию на сайте Change.org с требованием депортировать хип-хоп исполнительницу Ники Минаж. На данный момент ее подписали почти 50 тыс. человек.



Авторы обращения считают, что артистку нужно отправить на ее родину, остров Тринидад в Карибском море. Как пишет Billboard, Ники переехала с семьей в Соединенные Штаты, когда ей было пять лет, и в 2024 году в прямом эфире рассказала, что все еще не стала гражданкой США.



Петиция появилась после того, как Минаж стала публично поддерживать президента Дональда Трампа. С прошлого года по его указанию по всей стране проходят рейды против нелегальных мигрантов. Минаж уже потеряла боле 10 млн подписчиков в соцсетях после того, как появилась на публичном форуме консерваторов.