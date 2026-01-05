В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания

Фото: Netflix

Создатели сериала Netflix «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер рассказали актрисе Милли Бобби Браун, что ждет ее героиню Одиннадцать после завершения шоу. Однако они взяли с нее обещание не разглашать тайну даже своему близкому другу Ноа Шнаппу. Об этом братья сообщили в подкасте «Happy Sad Confused».

В финале последней серии пятого сезона героиня исчезает: она жертвует собой, чтобы не допустить создание нового супероружия или нового воплощения Векны. Она прыгает в Бездну на решающую битву и в итоге дает себя уничтожить. После взрыва Изнанка исчезает, а вместе с ней пропадает и Одиннадцать.

Спустя время компания друзей — Дастин, Уилл, Макс, Лукас и Майк — вновь играют в D&D в подвале дома Уиллеров. Майк высказывает предположение, что Одиннадцать все же могла подстроить свою смерть — сбежать и теперь жить где-то далеко.

«Мы намеренно оставили судьбу Одиннадцать неясной. Мы хотели, чтобы зрители почувствовали себя на месте Майка и всей группы. Вам решать, верить в это или нет. <…> Мне известен ответ. То есть ты пишешь, исходя из понимания, где правда. Росс и я знаем правду, и мы как раз обсуждали ее с Милли <…> Милли поклялась хранить тайну. <…> Я буквально написал ей: „Не вздумай рассказывать [своему лучшему другу] Ноа“», — рассказал Мэтт Даффер.

Ранее Росс Даффер объяснял: «Никогда не было такой версии истории, где Одиннадцать в конце тусовалась бы с компанией. Для нас и наших сценаристов было важно не лишать ее сил. Во многом она олицетворяет магию и волшебство детства. Чтобы наши персонажи могли двигаться дальше, а история Хокинса и Изнанки завершилась, Одиннадцать пришлось уйти. Мы подумали, что будет прекрасно, если наши персонажи продолжат верить в этот счастливый финал, даже если мы не дадим им четкого ответа, правда это или нет. Сам факт их веры — мы просто думали, что это гораздо лучший способ завершить историю и лучше передать завершение этого пути, их путь от детей к взрослым».

