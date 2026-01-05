Видеоблогера Игоря Синяка ограбили в Париже

В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
В России могут ввести обязательную медиацию при разводе
В 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это рекорд
Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания
Джесси Бакли подшутила над Полом Мескалом на церемонии премии «Выбор критиков»
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен попадают на необитаемый остров в тизере хоррора «На помощь!»
Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов
Создатели Twitter и Pinterest запустили новое приложение Tangle
Nike назвал 10 самых популярных моделей кроссовок 2025 года
На могиле Мэттью Перри появилась памятная табличка с отсылкой к «Друзьям»
Хидэаки Анно работает над короткометражкой по «Евангелиону» — ее покажут в Японии в феврале
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд
В Москве к концу следующей недели ударят 20-градусные морозы
Bank of America: к 2035 году зумеры станут самым богатым поколением
Создатели «Очень странных дел» братья Даффер объяснили концовку сериала
Александру Овечкину выбили еще один зуб
Третья часть «Аватара» преодолела рубеж в миллиард долларов в прокате
Гильермо дель Торо признался, что всю жизнь мечтал снять «Франкенштейна»
Леонардо Ди Каприо о будущем кинопроката: «Все меняется с молниеносной скоростью»
Сборы фильма «Чебурашка-2» достигли 2 млрд рублей
В 2026 году в российских больницах появятся врачи по здоровому долголетию
Станцию метро «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии откроют уже в этом году
Гинцбург: новая вакцина от меланомы эффективна на 90%
В Москве возбудили уголовное дело после изъятия львов, которые использовались для фотосессий
Более 400 кафе и ресторанов могут закрыться в Москве в 2026 году
В 2026 году на улицах Москвы 71 день можно будет парковаться бесплатно
В рождественскую ночь в Москве ожидается мороз до –10 градусов

Видеоблогера Игоря Синяка ограбили в Париже

Фото: @theigorsinyak

Блогер Игорь Синяк сообщил, что в его квартиру ночью вломились двое вооруженных ножами мужчин и ограбили ее.

«Два вооруженных темнокожих парня вломились ночью ко мне домой. Они буквально за пару секунд выломали дверь и влетели в квартиру. Один из них держал нож у моего горла, пока второй выносил все из квартиры», — написал Синяк.

Видео: @theigorsinyak

Блогер считает, что ограбление могло быть совершено по наводке, потому что грабители знали, в какой комнате находились сумки и ювелирные украшения.

Мужчина также опубликовал видеоролик, на котором полицейские фиксируют обстановку и принимают у него заявление.

