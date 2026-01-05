Видеоблогера Игоря Синяка ограбили в Париже

Блогер Игорь Синяк сообщил, что в его квартиру ночью вломились двое вооруженных ножами мужчин и ограбили ее.
«Два вооруженных темнокожих парня вломились ночью ко мне домой. Они буквально за пару секунд выломали дверь и влетели в квартиру. Один из них держал нож у моего горла, пока второй выносил все из квартиры», — написал Синяк.
Видео: @theigorsinyak
Блогер считает, что ограбление могло быть совершено по наводке, потому что грабители знали, в какой комнате находились сумки и ювелирные украшения.
Мужчина также опубликовал видеоролик, на котором полицейские фиксируют обстановку и принимают у него заявление.