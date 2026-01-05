Гильермо дель Торо не проводит тестовых показов, но показывает фильмы друзьям-режиссерам

Гильермо дель Торо рассказал изданию Variety, что не проводит тестовых показов своих фильмов для широкой аудитории. Вместо этого он доверяет мнению круга близких друзей-режиссеров — именно так получилось и с его последней работой «Франкенштейн».
«Я показываю фильм 14–16 самым блестящим друзьям, которых знаю, — мне повезло иметь хороших друзей. Они указаны в титрах: Альфонсо Куарон, Алехандро Иньярриту, Джим Кэмерон, Райан Джонсон, Стивен [Спилберг] и многие другие смотрят фильм и говорят мне, что думают», — пояснил дель Торо.
«Афиша Daily» нашла этот список благодарностей в титрах «Франкенштейна». В блоке под названием «Режиссер также хотел бы поблагодарить» перечислены десять имен: Стивен Спилберг («Челюсти») и его жена Кейт Кэпшоу («Индиана Джонс»), Альфонсо Куарон («Дитя человеческое»), Джеймс Кэмерон («Аватар»), Райан Джонсон («Достать ножи»), Джон Фавро («Эльф»), Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший»), Билл Хейдер («Барри»), историк Кристофер Фрейлинг, а также Ким Морган, супруга дель Торо.
«У нас есть договоренность быть беспощадными. Джим пришел и сказал: „Послушай вот этот эпизод. Он прекрасен, но тебе нужно его убрать“. Его больше нет в фильме. Он был длиной около 7 минут. Когда кто-то из этого круга делает мне замечание, я не спорю. <…> Нельзя пригласить людей, которым ты доверяешь, а затем перестать им доверять», — добавил дель Торо.