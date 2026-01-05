Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов

В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
Создатели Twitter и Pinterest запустили новое приложение Tangle
Nike назвал 10 самых популярных моделей кроссовок 2025 года
На могиле Мэттью Перри появилась памятная табличка с отсылкой к «Друзьям»
Хидэаки Анно работает над короткометражкой по «Евангелиону» — ее покажут в Японии в феврале
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд
В Москве к концу следующей недели ударят 20-градусные морозы
Bank of America: к 2035 году зумеры станут самым богатым поколением
Создатели «Очень странных дел» братья Даффер объяснили концовку сериала
Александру Овечкину выбили еще один зуб
Третья часть «Аватара» преодолела рубеж в миллиард долларов в прокате
Гильермо дель Торо признался, что всю жизнь мечтал снять «Франкенштейна»
Леонардо Ди Каприо о будущем кинопроката: «Все меняется с молниеносной скоростью»
Сборы фильма «Чебурашка-2» достигли 2 млрд рублей
В 2026 году в российских больницах появятся врачи по здоровому долголетию
Станцию метро «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии откроют уже в этом году
Гинцбург: новая вакцина от меланомы эффективна на 90%
В Москве возбудили уголовное дело после изъятия львов, которые использовались для фотосессий
Более 400 кафе и ресторанов могут закрыться в Москве в 2026 году
В 2026 году на улицах Москвы 71 день можно будет парковаться бесплатно
В рождественскую ночь в Москве ожидается мороз до –10 градусов
Сценарист «Южного парка» купил домен Трамп-Кеннеди-центра и высмеивает на нем президента США
Сериал «Дом Дракона» завершится на четвертом сезоне
Во Франции в Новый год сожгли более 1000 автомобилей
Во Флориде хотят запретить бумажные трубочки в ресторанах из‑за рисков для здоровья
Финн Вулфхард после финала «Очень странных дел» планирует сосредоточиться на музыке
В Гане задержали Ноя, предсказывавшего всемирный потоп
Исполнитель роли профессора Флитвика в «Гарри Поттере» рассказал, чем сериал отличается от фильмов

Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов

Фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

Рождественская ночь — с 6 на 7 января — будет холодной и снежной, сообщает Гидрометцентр России.

В Москве ожидается температура от –9 до –4 градусов Цельсия. В Московской области будет холоднее: от –12 до –7 градусов.

Уже в понедельник, 8 января, на Центральную Россию обрушится снегопад. В Москве ожидается до 15–20 мм осадков — это около трети месячной нормы. Снежный покров может вырасти до 36–38 см — в 1,5 раза выше обычного.

Порывы ветра будут достигать штормовых 10–15 метров в секунду, а видимость ухудшится до нескольких сотен метров. Температура составит от –7 до –12 градусов.

В заключительные праздничные выходные ударят первые крепкие морозы. Так, ночью 10 января ожидается от –20 до –15 градусов, а ночью 11 января — уже от –22 до –17 градусов.

Уходящий год в Москве стал самым теплым за все время наблюдений (то есть с 1779 года). Среднегодовая температура достигла 8,6 градуса ― на 0,4 градуса больше, чем в предыдущем году, который тоже был рекордно теплым.

Расскажите друзьям