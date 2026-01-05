В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
Продажи спортивного костюма Nike подскочили после публикации фото Николаса Мадуро в нем

Фото: Nike

Спортивный костюм Nike Tech Fleece пережил всплеск популярности после захвата военными США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, одетого в эту модель. Фото Мадуро опубликовал Дональд Трамп в соцсети Truth Social и написал, что снимок сделан на десантном корабле «Iwo Jima».

© Donald J. Trump/Truth Social

В следующие два дня — 4 и 5 января — Google Trends зафиксировал резкий рост интереса к запросам «Nike Tech», «grey Nike Tech» и «Nike Tech tracksuit». По некоторым из них индекс популярности достиг максимального значения в 100 баллов.

На официальном сайте Nike уже распроданы несколько размеров этой модели. Например, размер 3XL, в котором был сфотографирован Мадуро, был распродан примерно за час.

Полный комплект (толстовка и брюки) стоит 270 долларов: 145 долларов за кофту и 125 за джоггеры.

