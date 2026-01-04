Создатели Twitter и Pinterest запустили новое приложение Tangle

Сооснователь Twitter Биз Стоун и сооснователь Pinterest Эван Шарп представили приложение Tangle, сообщает Financial Times. Его цель — стать противоядием от вреда, причиняемого социальными сетями, и «создать инструменты, которые помогают людям жить более осознанно».
В Tangle пользователи могут делиться с друзьями личными целями и планами, поддерживать друг друга в их достижении и анализировать свои успехи. «Это инструмент для осмысленности, который помогает планировать с намерением, фиксировать повседневную реальность и видеть глубинные связи, формирующие жизнь», — поясняют в компании.
Приложение каждое утро задаёт пользователям вопрос: «Каково ваше намерение на сегодня?». Как отметил Стоун, «создать инструмент, помогающий людям ориентироваться в жизни, — сложная задача, но, я считаю, она того стоит».
Шарп, в свою очередь, рассказал о «восьмилетнем одержимом поиске» ответа на вопрос, что именно было нарушено с появлением смартфонов и соцсетей и как это можно улучшить. Он добавил: «Что я могу создать, чтобы хотя бы частично исправить те ужасающие разрушения человеческого разума и сердца, которые мы нанесли за последние 15 лет?».
В настоящий момент приложение работает в режиме закрытого бета-тестирования по приглашениям. Публичный релиз пока не анонсирован.