Создатели Twitter и Pinterest запустили новое приложение Tangle

Шарп, в свою очередь, рассказал о «восьмилетнем одержимом поиске» ответа на вопрос, что именно было нарушено с появлением смартфонов и соцсетей и как это можно улучшить. Он добавил: «Что я могу создать, чтобы хотя бы частично исправить те ужасающие разрушения человеческого разума и сердца, которые мы нанесли за последние 15 лет?».