Nike назвал 10 самых популярных моделей кроссовок 2025 года

Спортивный бренд Nike составил рейтинг самых желанных кроссовок 2025 года, сообщает Hypebeast. На первом месте оказалась модель Air Jordan 11 «Gamma», впервые выпущенная в 2013 году.
Всего в список вошло 10 пар, и все они связаны с баскетболом. Шесть моделей представляют линейку Jordan, а еще четыре относятся к серии Nike Basketball.
В топе доминируют ретро-модели: шесть из десяти пар являются переизданиями. При этом только одна модель в списке вышла менее 10 лет назад — это Travis Scott x Jordan Jumpman Jack «Bright Cactus», занявшая последнее место.
Топ-10 Nike 2025 года:
- Air Jordan 11 «Gamma»
- Nigel Sylvester x Air Jordan 4 «Brick by Brick»
- Air Jordan 4 «Black Cat»
- Nike Kobe 8 Protro «What The»
- Air Jordan 12 «Flu Game»
- Air Jordan 5 «Black Metallic Reimagined»
- Nike Air Foamposite One «Galaxy»
- Nike Kobe 6 Protro «Dodgers»
- Nike Kobe 6 Protro «All-Star»
- Travis Scott x Jordan Jumpman Jack «Bright Cactus»
Недавно Nike выпустил 2 модели чемоданов. Дизайн отсылает к кроссовкам Air Force 1: рельеф корпуса повторяет узор их подошвы. Внутри — надпись: «Спасибо, что летите с Nike Air».
Предусмотрены специальный отсек для кроссовок и регулируемые перегородки, отделяющие потную одежду от чистой. Подкладка на молнии снимается и стирается в машинке.