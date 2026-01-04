В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
Nike назвал 10 самых популярных моделей кроссовок 2025 года

Фото: Nike

Спортивный бренд Nike составил рейтинг самых желанных кроссовок 2025 года, сообщает Hypebeast. На первом месте оказалась модель Air Jordan 11 «Gamma», впервые выпущенная в 2013 году.

Всего в список вошло 10 пар, и все они связаны с баскетболом. Шесть моделей представляют линейку Jordan, а еще четыре относятся к серии Nike Basketball.

В топе доминируют ретро-модели: шесть из десяти пар являются переизданиями. При этом только одна модель в списке вышла менее 10 лет назад — это Travis Scott x Jordan Jumpman Jack «Bright Cactus», занявшая последнее место.

Топ-10 Nike 2025 года:

  1. Air Jordan 11 «Gamma»
  2. Nigel Sylvester x Air Jordan 4 «Brick by Brick»
  3. Air Jordan 4 «Black Cat»
  4. Nike Kobe 8 Protro «What The»
  5. Air Jordan 12 «Flu Game»
  6. Air Jordan 5 «Black Metallic Reimagined»
  7. Nike Air Foamposite One «Galaxy»
  8. Nike Kobe 6 Protro «Dodgers»
  9. Nike Kobe 6 Protro «All-Star»
  10. Travis Scott x Jordan Jumpman Jack «Bright Cactus»
© Nike

Недавно Nike выпустил 2 модели чемоданов. Дизайн отсылает к кроссовкам Air Force 1: рельеф корпуса повторяет узор их подошвы. Внутри — надпись: «Спасибо, что летите с Nike Air».

Предусмотрены специальный отсек для кроссовок и регулируемые перегородки, отделяющие потную одежду от чистой. Подкладка на молнии снимается и стирается в машинке.

