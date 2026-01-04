Студия Khara ведет работу над короткометражным фильмом во вселенной «Евангелиона» к 30-летию серии. Его премьера состоится на фестивале в Йокогаме в феврале, сообщает Hypebeast.
Продолжительность новой работы составит 13 минут. Создатель оригинального сериала Хидэаки Анно выступит сценаристом проекта, а режиссером станет Наоюки Асано, известный по полнометражному фильму «Евангелион: 3.0+1.0».
Короткометражку покажут в рамках мероприятия «Evangelion: 30+; 30th Anniversary of Evangelion», которое пройдет на арене «Йокогама» в Японии с 21 по 23 февраля 2026 года. Показы будут проводиться один раз в день.
Недавно Хидэо Кодзима анонсировал аниме-сериал по Death Stranding. Рабочее название проекта — «Isolations». Релиз намечен на 2027 год.
Это будет спин-офф, действие которого развернется параллельно с событиями игр. Пока Сэм Бриджес выполняет свою миссию, девушка и парень отправятся в путешествие по разорванной Америке.