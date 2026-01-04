В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд
В Москве к концу следующей недели ударят 20-градусные морозы
Bank of America: к 2035 году зумеры станут самым богатым поколением
Создатели «Очень странных дел» братья Даффер объяснили концовку сериала
Александру Овечкину выбили еще один зуб
Третья часть «Аватара» преодолела рубеж в миллиард долларов в прокате
Гильермо дель Торо признался, что всю жизнь мечтал снять «Франкенштейна»
Леонардо Ди Каприо о будущем кинопроката: «Все меняется с молниеносной скоростью»
Сборы фильма «Чебурашка-2» достигли 2 млрд рублей
В 2026 году в российских больницах появятся врачи по здоровому долголетию
Станцию метро «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии откроют уже в этом году
Гинцбург: новая вакцина от меланомы эффективна на 90%
В Москве возбудили уголовное дело после изъятия львов, которые использовались для фотосессий
Более 400 кафе и ресторанов могут закрыться в Москве в 2026 году
В 2026 году на улицах Москвы 71 день можно будет парковаться бесплатно
В рождественскую ночь в Москве ожидается мороз до –10 градусов
Сценарист «Южного парка» купил домен Трамп-Кеннеди-центра и высмеивает на нем президента США
Сериал «Дом Дракона» завершится на четвертом сезоне
Во Франции в Новый год сожгли более 1000 автомобилей
Во Флориде хотят запретить бумажные трубочки в ресторанах из‑за рисков для здоровья
Финн Вулфхард после финала «Очень странных дел» планирует сосредоточиться на музыке
В Гане задержали Ноя, предсказывавшего всемирный потоп
Исполнитель роли профессора Флитвика в «Гарри Поттере» рассказал, чем сериал отличается от фильмов
По «Джону Уику» разрабатывают AAA-игру
Новогодний фейерверк в Абу-Даби побил рекорд по продолжительности
Состояние богатейших россиян увеличилось на 33 млрд долларов за год
Трамп рассказал, что ему скучно заниматься спортом

В 2025 году из «Читай-города» чаще всего крали «Благословение небожителей»

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Книжный магазин «Читай-город» опубликовал данные о жанрах книг, которые чаще всего пропадали с полок его филиалов в 2025 году.

Лидером антирейтинга стали китайская проза и манхва. Чаще всего воровали циклы Мосян Тунсю «Магистр дьявольского культа» и «Благословение небожителей». На втором месте оказались антиутопии и темное фэнтези, в частности роман «1984» и манга «Берсерк».

Замыкает тройку литература по саморазвитию и программированию. Среди лидеров по пропажам в этой категории — «Атомные привычки», «Богатый папа, бедный папа» и «Грокаем алгоритмы».

1/3
© @chitaigorod
2/3
© @chitaigorod
3/3
© @chitaigorod

По статистике ВЦИОМ, за 2025 год россияне в среднем прочитали или прослушали по девять книг. Больше всего читают жители Москвы и Петербурга, а также люди с высшим образованием. 38% россиян считают важным, чтобы их партнер или супруг увлекался литературой.

