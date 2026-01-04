Пол Томас Андерсон, Селин Сон и другие режиссеры назвали любимые фильмы 2025 года

Variety подготовил материал, в котором известные режиссеры рассказали по одному любимому фильму, вышедшему в прокат в 2025 году. В опросе приняли участие Пол Томас Андерсон, Селин Сон, Джесси Айзенберг, Джей Джей Абрамс и другие творцы.
Пол Томас Андерсон («Битва за битвой») — «Сентиментальная ценность Йоакима Триера
«Несколько лет назад Йоаким Триер оказал миру услугу, познакомив нас с Ренатой Рейнсве. Поэтому, когда такие суперфанаты, как я, услышали, что Йоаким и Рената воссоединяются, то прыгали от радости. Созданные для кино лицо и талант Ренаты захватывают дух. Я видел, как она делает на экране вещи, от которых у меня замирает сердце и поднимается давление. Она — дар с небес кино, и Йоаким с его соавтором Эскилом Фогтом знают, как предоставить ей материал, достойный ее таланта.
Мы сорвали джекпот с «Сентиментальной ценностью». Это как быть нежно схваченным самым нежным режиссером, работающим сегодня; ты не знаешь, что он держит тебя за горло, — он просто создает людей и образы, от которых невозможно оторваться, боясь пропустить хоть один кадр».
Селин Сон («Материалистка») — «Элла МакКей» Джеймса Л.Брукса
«Я мгновенно влюбилась в кино Джеймса. Я видела все, к чему он прикасался, и всегда черпаю вдохновение из его фильмов. <…> Он создает нежные, запутанные истории о маленьких людях, которые всегда разворачиваются в масштабе самой жизни. В конце концов, самая большая кинематографическая вселенная — это наша общая человечность, наша повседневная жизнь.
Главные героини в фильмах Джеймса — самые очаровательные, сложные и сильные женщины. <…> Смотря его замечательный новый фильм «Элла МакКей», я снова вижу женщину с сильной волей, которая пытается быть политиком, в то время как ее личная жизнь вторгается во все, за что она так упорно боролась».
Джесси Айзенберг («Настоящая боль») — «Прости, детка» Евы Виктор
«Примерно на 30-й минуте фильма „Прости, детка“ есть ничем не примечательный общий план ничем не примечательного дома на ничем не примечательной улице студенческого городка.
То, что происходит дальше, — один из величайших режиссерских приемов, которые я когда-либо видел: две простых склейки, дом переходит от дня к ночи. В контексте этого блестящего, кипящего, загадочного и в конечном счете душераздирающего фильма эти кадры — удар под дых; вы знаете, что происходит внутри этого дома. Я обнаружил, что вслух говорю: «Нет, боже, нет», и закрываю лицо, как будто смотрю, как Кэрри обливают свиной кровью. <…>
Что я могу украсть у этого фильма? Как мне сказать все, что я хочу сказать, не будучи очевидным, не переигрывая, не льстя аудитории, чтобы она поняла? Я полюбил этот фильм так же сильно, как и завидую ему. И, как часто говорят мои психологи, сильная зависть — это моя высшая форма похвалы».
Пол Шредер («Таксист») — «Спрингстин. Избавь меня от небытия» Скотта Купера
«Кинобиографии — это дьявольская конфета — так привлекательна для глаз, так трудна для усвоения. У фильмов фиксированные временные рамки и повествовательные арки; у жизни — нет. Кинобиографии пытаются исказить жизнь под арку. Чаще всего им это не удается. Истинная жизнь художника — это его работа, а не его деятельность. <…> Вот почему „Избавь меня от небытия“ Скотта Купера произвел на меня впечатление. <…>
Большинство режиссеров обернули бы этот материал почтением, иконографией, мягким сиянием «важности». Купер отказывается от всего этого. Он оголяет кадр до костей: деревянные панели, джинсовая ткань, гул магнитофона, воздух между вдохами. Он подходит к Спрингстину не как к иконе для восхваления, а как к человеку, занятому частным самоанализом. И это дар Купера — сила удерживать камеру устойчиво, позволять тишине говорить, доверять тому, что правду не нужно подчеркивать. Это уверенность режиссера, который знает, что чудо уже там, если у вас есть терпение — и смелость — смотреть».
Джей Джей Абрамс («Звездные войны: Последние джедаи») — «Злая: Навсегда» Джона М.Чу
«Какая это задача — снимать мюзикл. Особенно такой любимый, масштабный и многослойный, как „Злая“. Жанр требует точности в тоне, ритме и эмоциях. Материал требует одновременно почтения и обновления. А публика требует, чтобы их любимые Глинда и Эльфаба были представлены такими, какими они их знают, но при этом они переживали моменты, которые неожиданны и захватывающи. В „Злой: Навсегда“ Джон М.Чу удовлетворяет этим требованиям с точностью, вдохновением и даже кажущейся легкой радостью».