Пол Томас Андерсон, Селин Сон и другие режиссеры назвали любимые фильмы 2025 года

«Несколько лет назад Йоаким Триер оказал миру услугу, познакомив нас с Ренатой Рейнсве. Поэтому, когда такие суперфанаты, как я, услышали, что Йоаким и Рената воссоединяются, то прыгали от радости. Созданные для кино лицо и талант Ренаты захватывают дух. Я видел, как она делает на экране вещи, от которых у меня замирает сердце и поднимается давление. Она — дар с небес кино, и Йоаким с его соавтором Эскилом Фогтом знают, как предоставить ей материал, достойный ее таланта.