Александру Овечкину выбили еще один зуб

Первый раз Овечкин лишился зуба во время встречи «Вашингтона» и «Атланта Трэшерс» в октябре 2007 года. Тогда один из его товарищей по команде случайно запустил шайбу прямо в лицо нападающему, после чего Овечкин выплюнул зуб на лед. После случая хоккеист не стал вставлять имплант и сделал фирменную улыбку частью своего стиля.